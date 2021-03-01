На Кубани в отделе полиции умерла задержанная 39-летняя женщина

Фото Светланы Маковеевой

Поздним вечером 20 февраля полицейский наряд в одном из скверов Новокубанска задержал находившуюся в сильном алкогольном опьянении женщину. Гражданка вела себя непристойно и приставала к прохожим.

39-летнюю местную жительницу доставили в отделение и поместили в комнату для задержанных. Там она находилась в полном одиночестве, и постепенно приходила в себя.

Однако. спустя сутки, зайдя в помещение, оперативный дежурный обнаружил женщину лежащей на полу без сознания.

Офицер попытался оказать ей первую помощь, но результата это не возымела. Прибывшие врачи «Скорой» констатировали смерть задержанной.

- Предварительная причина смерти- асфиксия (удушение) рвотными массами. По факту произошедшего проводится проверка.,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.