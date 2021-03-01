Мэрия Краснодара показала, как будут выглядеть бесплатные туалеты

Фото мэрии Краснодара
Сегодня утром стало известно, что в краснодарских парках заработают бесплатные туалеты. Ранее жители мегаполиса часто жаловались на отсутствие уборных в городских парках и скверах.
Новые модули уже поставили в скверах Молодежный, Майский, Пограничников, Вишняковский, Фестивальный, Дружбы народов, Мариинский, Казачьей славы, Субботний, на прилегающей территории к Ботаническому саду, а также на аллее 80-летия образования Краснодарского края. Посещение туалетов бесплатным.
Обслуживанием модулей займется подрядчик. Его выберут 2 марта 2021. Уборные начнут работать с 15 марта.
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