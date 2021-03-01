На Кубани задержанная ФСБ наркоторговка получила более 9 лет тюрьмы

Фото Светланы Маковеевой

Ранее женщина была задержана оперативниками УФСБ по краю за сбыте наркотиков в регионе.

- В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий преступные действия злоумышленницы задокументированы и пресечены оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе обыска по адресу проживания Нечуевой А.Н. оперативниками обнаружены и изъяты синтетические наркотические средства в крупном размере,- сообщает УФСБ по региону.

Полицией ранее по этим фактам расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Судом Нечуева признана виновной в совершении преступления. Женщина приговорена к 9 годам и 2 месяцам в колонии общего режима.