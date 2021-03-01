В Динском районе водитель «Газели» погиб в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком

Фото ОГИБДД по краю

Около полудня 1 марта на автотрассе «М4 Дон - ст. Новотитаровская», водитель грузовика «МАН» не успел завершить обгон, и на встречной полосе лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Газель».

От страшной силы удара грузовику почти полностью оторвало кабину, а «Газель» смялась практически вдвое.

- В дорожно-транспортном происшествии травмы получили водитель грузового автомобиля «МАН» и пассажир «Газели», которые были доставлены в лечебное учреждение. Водитель автомобиля «Газель» погиб на месте до приезда скорой помощи,- сообщает ОГИБДД по краю.

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