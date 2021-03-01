В реконструкцию теплосетей Геленджика инвесторы готовы вложить 1 млрд рублей

Фото администрации КК

Большинство из таких жалоб звучали из Геленджика и Тихорецкого района. Например, жители семи домов в Геленджике оставались без тепла во время морозов целую неделю.

– Еще в прошлом году город должен был отказаться от поставщика тепла и заключить концессионное соглашение с новым инвестором. Этот вопрос нужно контролировать еженедельно, чтобы в муниципалитете как можно быстрее приступили к работе по модернизации сетей, – отметил в ходе совещания губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщается, инвестор уже подготовил соглашение с объемом инвестиций в модернизацию теплосетей Геленджика на сумму около 1 млрд рублей.

А в Тихорецком районе инвесторы готов вложить 800 млн рублей в модернизацию коммунальных сетей района.

–В 2020 году заключили 11 соглашений на 1,4 млрд рублей, в 2021 году планируем подписать еще девять, – рассказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

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В Новороссийске и Геленджике была единая система сброса вод, не было разделения между канализацией и ливневкой. Нам нужно их сначала разделить, подготовить проекты на одну и другую системы, обеспечить их финансирование и строительство. Это все есть в планах. (читать далее)