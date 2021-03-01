На Кубани будут штрафовать частных перевозчиков за отключение системы ГЛОНАСС

Фото администрации КК

Система спутникового слежения ГЛОНАСС позволяет видеть движение общественного транспорта по положенному маршруту, а также получать информацию о числе работающих на линиях машин.

Однако нередки ситуации, когда водители умышленно отключают систему при выходе на маршрут, чтобы ситуационный центр не мог эффективно контролировать их работу.

– Мы должны четко отслеживать ситуацию с общественным транспортом – где он находится , и где его не хватает. Нерадивых перевозчиков, кто отключает ГЛОНАСС, сначала нужно штрафовать, а за повторные нарушения лишать лицензии. Этот контроль необходим для качества и безопасности перевозки жителей, –отметил губернатор Вениамин Кондратьев на региональном расширенном планерном совещании.

Чтобы власти городов и районов имели возможность штрафовать за нарушения перевозчиков, вскоре будут внесены изменения в законы края.

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