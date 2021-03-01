В феврале 2021 года в Центр управления регионом поступило более 10 тысяч сообщений от жителей Кубани

Фото администрации КК

ЦУР на Кубани начал работу в декабре 2020 года. Задача этого центра – мониторинг обращений жителей края, их сортировка и определение путей быстрого решения вопроса.

В феврале 2021 года на электронную платформу ЦУР поступило более 10200 сообщений.

Из них более тысячи сообщений в соцсетях касались расчистки дорог от снега.

– Здесь нужно вести разъяснительную работу. Для Кубани такое количество снега единовременно – непривычная ситуация. На ликвидацию последствий снегопада направили всю технику. Сейчас основная задача – отремонтировать те дороги, которые пришли в негодность после зимы, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Значительную долю обращений жители оставили также по теме вакцинации от коронавируса. Обработано более половины таких обращений.

– Для оперативности дополнительно созданы 87 личных кабинетов подведомственных организаций минздрава, – сообщил руководитель ЦУР края Юрий Шевченко.

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