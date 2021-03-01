В «Орленке» стартовала первая весенняя смена

Фото пресс-службы "Орленка"

Участниками первой весенней смены стали ребята из Республик Татарстан и Башкортостан, Алтайского края, Ростовской области, а также из Арктической зоны РФ: Республики Саха (Якутия) и Ненецкого автономного округа.

«За два прошедших месяца 2021 года в Центре уже побывали больше 800 детей, среди которых есть ребята-победители конкурсов прошлого года, которые не смогли приехать в «Орлёнок» из-за пандемии. Сейчас Всероссийский детский центр продолжает принимать школьников в количестве 75% от проектной мощности. Уверен, что участники текущей смены приобретут массу новых знаний и впечатлений, которые останутся с ними надолго», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Орлята станут участниками пяти образовательных проектов. Они познакомятся с историей изучения космоса, испытают свои журналистские навыки, получат знания об экосистеме черноморского побережья, попробуют себя в роли вожатых, а также исследуют собственные образовательные способности.

«Я уже была в «Орлёнке» 7 лет назад в лагере «Солнышко». Очень рада, что снова сюда вернулась в более осознанном возрасте. Всё изменилось, первые впечатления от встречи с Центром очень приятные. Мне кажется, сейчас будет ещё лучше и интереснее. На смене я представляю наш школьный музей, хочется скорее поделиться с другими орлятами, насколько это важно и ценно для истории нашей страны», – прокомментировала участница третьей смены из Ростова-на-Дону Александра Рудь.

Также ребята увидят фильмы-участники и лауреаты Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», посоревнуются в конкурсе кинорецензий и рисунков.

На международной онлайн-встрече «На старте твоих идей» дети смогут обсудить со сверстниками компетенции, важные для современного ребёнка. Кроме того, во время третьей смены мальчишки и девчонки примут участие в тематической акции «День числа π».

А в день рождения Юрия Гагарина, 9 марта, орлята напишут гагаринский диктант.

В Центре продолжают действовать правила санитарно-эпидемиологической безопасности. Трансфер участников смены из регионов осуществлялся в специальных автобусах, отдельных вагонах в поездах, а также с помощью чартерных рейсов и «зелёных коридоров» в аэропортах.

Заезд и разъезд участников смены проводится одномоментно – в течение одного дня. Дети проходят обязательный медицинский осмотр и термометрию, а их размещение в лагерях «Орлёнка» организовано по принципу разделения регионов. Образовательная и развлекательная программы смены составлены так, чтобы орлята из разных субъектов РФ не пересекались друг с другом.

На протяжении всей смены будет производиться дезинфекция помещений детских лагерей, а все мероприятия пройдут с учётом мер социального дистанцирования и разобщённости.

Во время текущей и последующих смен действует запрет на родительский день. Мамы и папы смогут общаться с детьми исключительно по телефону.

Третья смена 2021 года в «Орлёнке» продлится 21 день — с 1 по 21 марта 2021 года.