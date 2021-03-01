В Новороссийске девочка-подросток погибла, сорвавшись с балкона высотного дома

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Примерно в половине второго дня очевидцы заметили на перилах балкона 8 этажа девочку-подростка лет 10-11.
Также местным изданиям жильцы дома рассказывали о криках, доносившихся из квартиры рядом.
Через некоторое время девочка упала с балкона вниз, разбившись насмерть. Быстро прибывшие медики из бригады «Скорой» уже ничем не могли помочь. Неясно, связана ли ссора в квартире с происшествием, или девочка пыталась сделать селфи для соцсетей и сорвалась вниз.
По имеющимся данным, девочка училась в одном из местных лицеев.
- По данному факту территориальным следственным отделом проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение,- сообщает СУ СК по краю.