В Сочи отметят 180-летие основателя парка «Ривьера»

Фото мэрии Сочи

К юбилею прославленного российского промышленника и мецената, основателя старейшего сочинского парка «Ривьера» Василия Хлудова в мае-июне 2021 года будет приурочен целый ряд мероприятий.

На главной аллее парка намечено установить двухметровую скульптуру основателя. Кроме того, к началу лета в «Ривьере» реконструируют Зеленый театр, где вновь начнутся концерты.

В парке появятся единая система навигации и более десятка арт-объектов.

В 2021 году во всех муниципальных парках Сочи будет высажено 80 тысяч растений и цветов. Работы по благоустройству сейчас ведутся в каждом из них, улучшается общее состояние парковой инфраструктуры.

– Нужно учитывать мнение горожан всех возрастов, чтобы создавать комфортные для них условия. Каждый метр паркового пространства должен дарить приятные эмоции как сочинцам, так и отдыхающим, – отметил на совещании в мэрии глава Сочи Алексей Копайгородский.

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В открытом городском конкурсе на праздничное оформление приняло участие 317 учреждений образования, культуры и спорта. Участие принимали также санатории, пансионаты, вокзалы, предприятия торговли и общепита.(читать далее)