«Сотка есть, а если найду?»: на Кубани подросток собирал деньги на поддержку «АУЕ»

Для чего и где юноша организовал сбор средств, выясняют правоохранители.

В Белореченске местные силовики проверяют информацию, которая поступила от человека, пожелавшего остаться неизвестным.

- С его слов, 16-летний юноша, который учится в местном техникуме и живет в Белореченске, собирает деньги на поддержание субкультуры «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» - Авт.), - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

С юношей собираются провести беседу, зададут вопросы и его родителям, которые, скорее всего, не в курсе увлечений сына. На страничке в соцсетях у парня только его фотографии, в сомнительных группах «блатной идеологии» он не состоит. Тем не менее, послание, которое получили силовики, тщательно изучат.

Дело в том, что таких поклонников криминала в России обычно ставят на карандаш. Еще летом 2020 года

Верховный суд постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» экстремистской организацией. Потому любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны. Сторонников этого движения приравняли к адептам фашизма, так как их действия попадают под статью 282.1 «Организация экстремистского сообщества» с максимальным наказанием до 12 лет тюрьмы и штрафом до 700 тысяч рублей.

СПРАВКА «КП»

Идеология движения «АУЕ» основывается на тюремных понятиях, а также требует соблюдения воровского кодекса. Массово это движение начало распространяться среди подростков - несовершеннолетние собирают деньги и отдают «старшим» в общак взамен на поддержку и защиту.