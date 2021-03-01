Из мэрии Краснодара Ирина Романец перешла на работу в Севастополе

Фото мэрии Сочи

1 марта стали известны подробности о дальнейшем трудоустройство бывшего главы департамента внутренней политики Краснодара Ирины Романец. Она переходит на работу в Севастополь. Об этом сообщил глава региона на заседании правительства.

- Ирина Васильевна работала в Сочи заместителем главы города по социальным вопросам. Недавно работала в нашем соседнем городе Ялта, тоже занималась вопросами социальной политики. Сегодня приняла мое предложение возглавить Департамент культуры города Севастополя, — приводит РИА Новости слова губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

Как ранее сообщала «Комсомолка», в конце февраля Романец неожиданно покинула пост главы департамента в мэрии Краснодара, проведя в должности менее 2 месяцев.