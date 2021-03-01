В парке «Сириус» С 5 по 7 марта пройдет международный джазовый фестиваль

Фото пресс-служба Фонда «Талант и успех»

5 марта на сцене «Сириуса» выступит трио джазового и классического пианиста и вокалиста Олега Аккуратова и квартет Игоря Бутмана.

Олег Аккуратов, помимо прочего, известен тем, что исполнял Гимн Паралимпийских игр в Сочи на церемонии их закрытия в 2014 году. В течение нескольких лет он выступал на крупнейших джазовых фестивалях. В репертуаре трио — классика джаза и песни из репертуара Nat King Cole, Frank Sinatra и многих других авторов.

6 марта на сцену выйдет вокалистка, выпускница Университета Искусств Филадельфии Лорин Талезе. Она выступала и записывалась с супер-звездами джазовой и соул-музыки – Грегори Портером, Пэтти ЛаБелль, Робертом Гласпером, Вивиан Грин.

- Кроме того, вокалистка выступала вместе с симфоническими оркестрами – Mozarteum Orchestra (Зальцбург, Австрия) и The Cleveland Orchestra (Кливленд, США),- сообщает пресс-служба Фонда «Талант и успех».

Также 6 марте здесь выступит Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром.

7 марта, в завершение фестиваля, пройдет концерт трио джазмена из США Эммета Коэна.