Техническая готовность нового Яблоновского моста к концу 2021 года составит 50%

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Работы на строительстве моста ускорятся, потому что Кубани дополнительно выделено на это 2 млрд. рублей Распоряжение об этом подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

– Теперь сможем провести ряд работ раньше запланированных сроков, и уже в конце 2021 года техническая готовность нового Яблоновского моста будет составлять 50%. Новый мост сегодня крайне необходим жителям не только Кубани и Адыгеи. Это один из транспортных подходов к Черному морю, и в летний сезон он серьезно загружен автотуристами со всей страны, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство нового Яблоновского моста ведется в рамках профильного нацпроекта. Первая очередь стройки уже завершена. Построено пять опор будущего моста из семи , завершен монтаж верхней части свайного фундамента, перестроили почти 500 метров газопровода.

Сейчас готовность моста составляет 16%. По графику в конце т 2021 года техническая готовность объекта должна составить 20%, но благодаря содействию из федерального бюджета работы получится ускорить в 2,5 раза.

По постановлению правительства страны Кубань также получила еще и более 1 млрд. рублей на реконструкцию и ремонт дорожной сети в трех городах.