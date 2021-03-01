В Сочи собака спасательного отряда обнаружила тело погибшего мужчины

Фото МЧС России

В ЮРПСО МЧС России в Сочи 27 февраля позвонила взволнованная женщина. Она рассказала, что ее муж, выйдя на прогулку в лесопарк в районе Бытхи, пропал. Его телефон не отвечает на звонки вторые сутки.

Женщина также сообщила, что у ее супруга серьезные проблемы с сердцем, и недавно он лечился от своего заболевания в одной из сочинских больниц.

- На место выехали два расчета – кинологический и спасатели. Сотрудники шли параллельно хребту около часа, затем решили обследовать Шакалиные скалы,-сообщает пресс-служба ЮРПСО.

Внезапно собака резко свернула в сторону, что-то почуяв. По горному хребту она привела сотрудников ЮРПСО людей к телу мужчины.

Тело погибшего сотрудники отряда перевезли вниз, в город, и передали полиции, которая сейчас устанавливает причины его смерти.