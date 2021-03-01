Минздрав Кубани объяснил ситуацию с обеспечением детей дорогостоящими лекарствами, в которую вмешалась прокуратура

Провести анализ обеспечения пациентов, о которых говорится в публикации в интернете, не представляется возможным, так как не указаны ФИО детей
Минздрав Кубани объяснил в ситуацию с лечением детей дорогостоящими лекарствами, в которую вмешалась прокуратура. По данным ведомства, в регионе на диспансерном учете состоят 114 детей, больных муковисцидозом, лекарствами их обеспечивают, исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов.
- В рамках централизованных закупок все пациенты получают лекарственный препарат дорназа альфа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» Минздраве КК. - В настоящее время мы закупаем необходимые лекарственные препараты, в том числе лечебное питание для детей с муковисцидозом.
В пресс-службе ведомства обратили внимание, что провести анализ обеспечения пациентов, о которых говорится в публикации в интернете, не представляется возможным, так как не указаны ФИО детей, а также какие лекарственные препараты не получены.
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