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Бывшая вице-мэр Сочи Ирина Романец возглавила департамент культуры Севастополя

Ранее она неожиданно оставила пост директора департамента внутренней политики Краснодара, на который была назначена меньше двух месяцев назад
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая вице-мэр Сочи Ирина Романец возглавила департамент культуры Севастополя. Ранее она неожиданно оставила пост директора департамента внутренней политики Краснодара, на который была назначена меньше двух месяцев назад

- Начала работать в правительстве города федерального значения Севастополь, - написала Ирина Романец на своей странице в Instagram.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что у Ирины Романец два высших образования: по специальности «культурно-просветительская работа» и «юриспруденция». С 1993 по 2001 год она работала в администрации региона в комитете по делам молодежи. В разные годы трудилась в ВДЦ «Орленок» на должности первого заместителя гендиректора. В 2003-2004 годы возглавляла комитет по делам молодежи края. Была руководителем государственной инспекции труда. С 2008 по 2018 год была заместителем мэра Сочи, затем - замглавы Ялты.