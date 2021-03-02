Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 марта увеличилось на 140

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Оперативный штаб пo ситуации с коронавирусом в рeгионе опубликовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией. Ситуация на данный момент идет по нарастающей, хотя ежедневный прирост уже далек от тех цифр, что были в начале февраля.

Так, за последние сутки в Краснодарском крае число заболевших выросло на 140 человек.

А в России выявлено 10 565 новых случаев заражения коронавирусом.

- За сутки в России полностью выздоровели 14 966 человек, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - Из них в Краснодарском крае за минувшие 24 часа выписаны 229 пациентов, всего в регионе выздоровели 33461 пациент.

Напомним, режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлен до 14 марта 2021 года включительно. В любых помещениях люди обязаны носить средства защиты. Все так же актуально требование соблюдать санитарную дистанцию в полтора метра.