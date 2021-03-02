Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 марта 2021 года: среди заболевших - двое детей

Фото: Иван МАКЕЕВ.

На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом - за сутки подтверждено 140 положительных тестов. Среди зараженных двое - это дети, младшему из которых 10 лет.

С начала пандемии на Кубани переболели ковидом 38722 человека, из них 2726 детей.

Отмечается, что число выздоровевших с каждым днем растет и двое превышает ежесутоный прирост заболевших.

- За минувшие 24 часа выписаны 229 пациентов, всего в регионе выздоровели 33461 пациент, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом оперштабе.

За сутки скончались 14 пациентов ковидных госпиталей.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 80 пациентов, - сообщили в минздраве края. - Еще двое – на ЭКМО.

На данный момент в стационаре с COVID-19 находятся 1165 человек, 2138 пациентов лечатся дома под наблюдением своего лечащего врача.