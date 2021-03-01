Отключения света в Сочи 2 марта 2021: где не будет электричества

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 2 марта 2021 будут связаны с плановым ремонтом. В "веер" попадут все четыре внутригородских района курорта.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения аварийных нарушений электроснабжения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинских Россетях.

Ремонтные работы пройдут как в селах, так и в городской черте.

Где будет отключение света в Сочи 2 марта 2021.

Адлерский район

2 марта с 06:00 до 18:00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): улицы Березовая, Эстонская, Лазурная Долина, Светогорская, Рижская.

Хостинский район

2 марта с 08:00 до 17:00 (в течение пары часов днем): улица Фурманова и Аллея Челтенхема - лишь частично.

Центральный район

2 марта с 09:00 до 19:00 (лишь некторое время): улицы Волжская 1-30, 203/1, Анапская 1-29, Полтавская 21Д, 19/9; Альпийская 29-105, Несебрская 14 ЖК «Версаль».

Лазаревский район

2 марта с 08:00 до 17:00 (только нескольких часов): аулы Хаджико, Хатлапэ, Калеж, Лыгот.