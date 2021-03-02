Последние новости на 2 марта 2021: На Кубани массовая драка закончилась поножовщиной

Последние новости на 2 марта 2021. На Кубани массовая драка закончилась поножовщиной. СК возбудил уголовное дело по факту убийства 22-летнего мужчины и покушения на убийство его 31-летнего знакомого.

Минздрав Кубани объяснил ситуацию с обеспечением детей дорогостоящими лекарствами. Этим делом уже занимается прокуратура. По данным ведомства, в крае на диспансерном учете состоят 114 детей, больных муковисцидозом.

На Кубани депутата подозревают в мошенничестве на 11,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении народного избранника Совета Туапсинского района.

В Сочи собака спасательного отряда обнаружила тело погибшего мужчины. Он пропал двое суток назад.

Техническая готовность нового Яблоновского моста к концу 2021 года составит 50%. Первая очередь стройки уже завершена.