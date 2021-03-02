Погода на 2 марта 2021 в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани установилась по-настоящему весенняя погода. Столбики термометров вторую неделю ползут вверх. Минусовые показатели не фиксировали уже несколько дней.

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 2 марта 2021 года в Краснодаре.

- Ожидается переменная облачностью, ночью небольшие осадки и туман. Температура воздух днем – плюс пять – семь градусов, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в Краснодаре не превысят десяти метров в секунду. Это в 2,5 раза меньше, чем две недели назад. Тогда на Кубани даже вводили штормовое предупреждение.

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