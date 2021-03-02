На Кубани легковушка врезалась в грузовик: один человек погиб

Фото: кадр из видео.

Утром 2 марта Краснодарский край погрузился в молочную пелену. Густой туман окутал улицы, дома и дороги. Опытные автомобилисты тут же снизили скорость, чтобы избежать неприятностей. Однако осторожными оказались не все. На трассе около хутора Коржевский Славянского района произошла авария.

На дороге столкнулись грузовик и легковушка. Очевидцы говорят, что оба водителя не соблюдали скоростной режим и сильно превышали.

Известно, что водитель отечественной легковушки погиб. Еще три человека с травмами доставлены в больницу - сейчас они находятся под наблюдением врачей.

На месте происшествия работают экстренные службы. Авария не отразилась на движении других машин.

- Обстоятельства аварии сейчас уточняются, выясняются причины ДТП, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.