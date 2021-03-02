Видео ДТП с погибшим на Кубани 2 марта 2021: на дороге был густой туман

Фото: кадр из видео.

Очевидцы сняли видео на месте ДТП с погибшим на Кубани. Авария произошла недалеко от хутора Коржевский Славянского района ранним утром 2 марта 2021 года. На трассе столкнулись грузовик и отечественная легковушка.

По словам очевидцев, оба водителя не соблюдали скоростной режим и сильно превышали, позабыв о плохих погодных условиях. Дело в том, что глубокой ночью на регион опустился густой туман. Из-за этого видимость на трассе была плохая.

Удар был такой силы, что трое человек получили серьезные травмы, водитель легковушки погиб на месте аварии.

На видео с места ДТП, которое записали случайные свидетели, видно, что обе машины получили серьезные повреждения. Чтобы вытащить погибшего из машины потребовалась помощь спасательной службы.