На Кубани мужчина лишился машины за долги в 300 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Началось все с того, что на пороге отделения судебных приставов в Успенском районе появился местный житель. Мужчина возмущался из-за того, что узнал о запрете на право регистрации своей ласточки.

Когда владельца пробили по базе, оказалось, что никакой ошибки нет - у мужчины задолженность на общую сумму порядка 300 тысяч рублей.

- Во время беседы пристав выяснил, что неплательщик приехал в отделение на собственном авто. После чего составил акт описи и арестовал имущество должника, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального управления ФССП.

Чтобы вернуть свою ласточку, хозяин нашел необходимую сумму и тут же перечислил все, что не заплатил государству.

- Уже через несколько часов задолженность была погашена в полном объеме, - добавляют приставы.

Уезжал домой мужчина на своей машине.