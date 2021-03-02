На Кубани лучшим учителям дадут денег

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Лучшим учителям Краснодарского края дадут по 200 тысяч рублей. Претендовать на эту сумму смогут только «самые-самые» педагоги.

Речь идет о сотрудниках кубанских школ, которые подадут заявки на ежегодный конкурс. Его проводят в соответствии с Указом Президента России.

- Участниками конкурса могут стать учителя со стажем работы не менее 3 лет, которые не побеждали в пяти предыдущих конкурсах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Педагоги до 28 марта должны пройти регистрацию на сайте краевого Института развития образования и разместить информацию о своих достижениях. До 2 апреля конкурсная комиссия будет принимать документы.

Сам отбор пройдет с 5 по 30 апреля.

- Список победителей, набравших наибольшее количество баллов, направят в Министерство просвещения РФ, - добавляют в администрации региона.