В Сочи разыскали заблудившуюся туристку из Московской области

Фото: ЮРПСО МЧС России.

В Сочи заблудилась 38-летняя жительница Московской области. Она отправилась на прогулку, но в итоге сбилась с пути.

Заплутала женщина между поселком Красная поляна и селом Медовеевка в районе реки Монашка. Некоторое время она самостоятельно пыталась найти дорогу домой, но не смогла, потому обратилась за помощью к спасателям.

- Проведя поиск и обнаружив туристку, сотрудники МЧС вывели ее из леса к дороге, после чего на служебном автомобиле доставили в поселок, — рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Помощь медиков туристке не понадобилась.

НА ЗАМЕТКУ

Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает кружить. Избегайте передвигаться по болотам. Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для этого вспомните какую-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. Самое главное – не паниковать и не терять самообладание.

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