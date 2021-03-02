Со 2 марта на Кубани выплата маткапитала снова назначается по заявлениям

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Пособие для многодетных родителей Кубани перестали продлевать автоматически. Об этом мамам и папам напоминают в пенсионном фонде края.

Дело в том, что временный порядок вводили в 2020 году из-за коронавируса. Тогда опасная инфекция отразилась на работе многих служб. Многие объекты закрылись на карантин, а сотрудники были переведены на удаленку. Но, чтобы люди не рисковали своим здоровьем, а главное, смогли соблюдать ковидные ограничения, выплаты продлевались без заявления. Более того, не требовалось и подтверждения доходов семьи.

Теперь же пособие нужно будет продлевать «вручную», как раньше. Действовать такой порядок начал со 2 марта и уже на постоянной основе.

- Заявление можно подать через личный кабинет на портале фонда или на сайте госуслуг, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Пенсионном фонде Краснодарского края. - Заявление владельца сертификата или его представителя также принимается во всех клиентских службах ПФР и МФЦ.

Напомним, что ежемесячная выплата из маткапитала предоставляется семье до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года. Когда малышу исполнится 1-2 года, владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Кстати, большинству семей больше не придется подтверждать свои доходы, поскольку с нынешнего года Пенсионный фонд самостоятельно собирает эти сведения.

- Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения и системы межведомственного взаимодействия, куда поступают данные налоговой службы, - поясняют «КП» - Кубань» в ведомстве.

Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.