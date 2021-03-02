В Краснодарском крае раскрыто дело о краже на 1 млн рублей

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Следственный отдел ОМВД России по Славянскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя. Ему инкриминируется обвинение по статье «Кража».

- Являясь разнорабочим склада, на котором хранится техника, обвиняемый похитил погрузчик и дизель-генератор. Похищенное имущество мужчина сдал на пункт металлолома. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Преступник во время расследования находился под подпиской о невыезде.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассматривать суд. Обвиняемый может отправиться в тюрьму на 10 лет, уточняют в правоохранительных органах.

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