Праймериз ЕР пройдет открыто

Фото: Единая Россия

Партия «Единая Россия» запустила процедуру по отбору кандидатов для формирования списков на выборах в Госдуму и избирательных кампаний других уровней. В ней смогут принять участие все зарегистрированные на территории страны избиратели.

Модель предварительного голосования и положение о его проведении утвердили по итогам заочного заседания Бюро Высшего совета «Единой России» и Генсовета 1 марта. Процедура пройдет по максимально открытой первой модели - голосовать смогут все зарегистрированные избиратели. Этот вариант поддержал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с секретарем Генсовета Андреем Турчаком.

- Сама идея предварительного голосования вошла в повседневную партийную практику. Это абсолютно правильно, ее придерживается по большому счету только наша партия. Это процедура, которая позволяет по-настоящему проявить приоритеты и предпочтения избирателей. Наши избиратели к этой процедуре привыкли и относятся как к необходимой, — сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, что предварительное голосование дает возможность выбора самых сильных кандидатов.

- Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег [в регионах] эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата, — сказал он.

С середины марта начнется регистрация кандидатов на сайте pg.er.ru. До 29 апреля «Единая Россия» будет принимать анкеты участников, после в течение месяца кандидаты будут вести кампанию. Само голосование состоится с 24 по 30 мая в электронной форме. Это не только максимально безопасная, но и прозрачная процедура, подчеркнул Андрей Турчак. Избирателей будут верифицировать через портал Госуслуг.

Фото: Единая Россия

Часть регионов смогут провести процедуру также и оффлайн — в основном те, где много избирателей живет на селе без стабильного интернета. Для этого им надо будет направить обращение в федеральный оргкомитет. В таких ситуациях очное голосование пройдет только 30 мая.

- В ходе процедуры будет обеспечена прозрачность. Нам важно выявить тех, кто реально готов к политической конкуренции. Кто победил в предварительном голосовании — тот и пойдет на выборы», — сказал Андрей Турчак.

19 сентября помимо депутатов Госдумы нового созыва будут избраны восемь губернаторов, депутаты 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Окончательный список кандидатов будет сформирован на Съезде «Единой России». По словам Андрея Турчака, он запланирован на первую половину июня. В руководстве партии ожидают, что состав кандидатов может обновиться на половину.

- Как и прежде, основополагающим при определении кандидатов от партии станет процедура предварительного голосования. Конечно, учитывая эпидемиологическую обстановку, мы должны быть готовы к электронному голосованию, - говорит секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко. - В прошлом году оно уже было опробовано на выборах депутатов городской Думы Краснодара. Итоги показали, что такой формат удобен людям, также, как и голосование в течение недели. Безусловно, мы будем готовы и к процедуре офлайн. Главное, это обеспечение безопасности избирателей. И сохранение принципов предварительного голосования: открытость, конкурентность и легитимность.

Исходя из эпидобстановки, мы будем использовать онлайн-форматы взаимодействия с избирателями. Это и прямые эфиры в соцсетях, видео-презентации. А все встречи с избирателями будут организовываться с учетом ограничений и рекомендаций.

Если говорить о кандидатах, то можно с уверенностью сказать, что нас ждет появление новых лиц. Сейчас на передний план выходят волонтеры, и Президент на Социальном форуме «Единой России» отмечал важность этого направления. Я думаю, что и люди будут оценивать кандидатов и с этой стороны.