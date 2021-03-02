Названы самые инфицированные и самые здоровые районы Краснодарского края на 2 марта 2021

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Число заболевших на Кубани продолжает расти - за минувшие 24 часа заразились еще 140 человек. На основе этих данных оперштаб Краснодарского края подготовил список районов, где больше всего выявлено положительных тестов на ковид.

Что касается городов, то в тройке лидеров по заболеваемости Краснодар (+46), Сочи (+17) и Новороссийск (+11).

Самый зараженный район, по данным на 2 марта, - Тихорецкий. Здесь зарегистрировали 10 новых заболевших. Далее идут Апшеронский, Выселковский, Лабинский и Ейский районы, где выявили 5 инфицированных.

- В Анапе, Кореновском и Приморско-Ахтарском районе заболели по 4 человека, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - Трое зараженных зафиксировали в Армавире и Отрадненском районе, по двое– в Курганинском, Мостовском, Белоглинском и Тимашевском муниципалитетах.

Один заболевший добавился по одному – в Белореченском, Крыловском, Щербиновском, Новопокровском и Павловском районах.