В Сочи задержали 5 килограммов зараженной мимозы из Абхазии

Архив КП Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

С приближением 8 Марта на Кубань нелегально все чаще попадают запрещенные к ввозу растения.

Подобный случай предотвратили специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

- На пункте пропуска «Адлер», на границе с Абхазией, задержано 5 килограммов мимозы, зараженной цветочным трипсом. Это пока первый случай попытки провоза зараженного растения с территории Абхазии в Россию. Все цветы отправились обратно, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего же из Абхазии ввезено 124 партии мимозы общим весом 218,2 тонны. Цветы прошли фитосанитарный контроль, заверили в ведомстве.

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