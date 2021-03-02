На Кубани преступника за убийство родственников осудили на 18 лет

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это резонансное преступление случилось зимой. Между 43-летним Эмилем Суиновым и его тещей на протяжении многих лет возникали бытовые проблемы. Но именно 5 декабря стало трагической точкой отсчета.

4 декабря Эмиль Суинов, который на тот момент проживал в Абинском районе Краснодарского края, приехал навестить жену и тещу в Крымский район. Но после очередной ссоры уехал домой.

- Однако в ночь на 5 декабря он вернулся и, дождавшись, когда женщины заснут, сначала расправился со своей женой, а потом решил убить и тещу. Проснувшись, в ужасе от увиденного, теща выбежала во двор, но была настигнута убийцей.

Жена Суинова получила 47 ножевых ранений, после которых скоропостижно скончалась. На теле 66-летней тещи следователи насчитали почти 30 смертельных ранений, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Преступник был задержан правоохранителями и после признания в чудовищном преступлении осужден на 18 лет колонии строгого режима.

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