ВТБ: ипотечные продажи на Кубани выросли до 2,2 млрд рублей с начала года

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Согласно данным ипотечного бизнеса ВТБ, выдачи российских банков в январе и феврале могут превысить рекордные для этого периода 600 млрд рублей.

ВТБ установил рекорд февраля по продаже ипотеки в России, выдав почти 76 млрд рублей. В Краснодарском крае объем выдач превысил 2,2 млрд рублей за январь-февраль 2021 года.

«Нынешний спрос на ипотеку в России выше, чем в доковидный период начала 2020 года примерно на 40%. Даже в традиционно низкое с точки зрения потребительской активности время продажи жилищных кредитов превысили полтриллиона рублей, что может стать новым рекордом для рынка», – комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

В качестве основных причин роста рынка он выделяет три фактора. «Во-первых, заемщики активно используют возможности льготной ипотеки, по которой банки выдают каждый третий кредит. Во-вторых, продолжает снижаться средняя ставка: в январе она уже достигла небывалых 7,23%. В-третьих, продолжается активный выход на рынок новых строительных проектов, и в этом году темпы ввода нового жилья в России должны увеличиться. Все это на данный момент способствует росту продаж», – прогнозирует Евгений Дячкин.

Порядка 30% в объеме выдачи занимает ипотека с господдержкой. В феврале ВТБ выдал в рамках госсубсидирования на покупку квартир в новостройках более 6 тысяч кредитов на 21,6 млрд руб. За все время действия программы почти 74 тысячи заемщиков оформили льготную ипотеку на 235 млрд рублей.

Регионами-лидерами по объему всей выданной ипотеки в ВТБ во второй месяц года традиционно стали Москва и Московская область (26,5 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (6,2 млрд руб.), Новосибирская область (2,4 млрд руб.), Республика Татарстан (2,1 млрд руб.), и Свердловская область (1,7 млрд руб.).

В феврале треть от общего объема кредитования ВТБ заняло также рефинансирование ипотеки других банков: по итогам месяца свою ставку снизили 7,6 тысячи человек почти на 16,7 млрд рублей. При этом в связи с рекордно низким текущим уровнем ипотечных ставок интерес клиентов к рефинансированию сохраняется на уровне аналогичного месяца прошлого года.