Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис по выездному обслуживанию

Фото мэрии Сочи

Федеральная кадастровая палата Росреестра официально запустила онлайн-сервис для подачи заявок на выездное обслуживание по всей России. Электронный сервис обладает интуитивно понятным интерфейсом, содержащим удобные и функциональные инструменты для работы пользователей. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели на территории всего Краснодарского края.

1 марта 2021 года стартовал онлайн-сервис по выездному обслуживанию Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Ключевая особенность нового сервиса– удобство подачи заявок на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки. Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку, выбрав удобные для него дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Кроме того, владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ: возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной заявки, а также получить оперативную обратную связь со специалистами, организующими оказание услуг.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи заявок и минимизирует объем ввода данных. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе.

Стоит отметить, что для получения услуг по выездному обслуживанию предусмотрены льготные условия. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются бесплатно.

Посредством сервиса можно оформить следующие заявки на:

-выезд к заявителю с целью приема заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к ним документов, заявлений об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости

-выезд к заявителям с целью доставки запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и прилагаемых к ним документов к месту оказания государственных услуг;

- курьерскую доставку заявителям документов, подлежащих выдаче по результатам рассмотрения запросов о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Вместе с новой возможностью подачи заявки в электронном виде на оказание услуг по выездному обслуживанию через онлайн-сервис сохраняются и традиционные способы оформления таких заявок: по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания:

8 (800) 100-34-34, а также по почте, в том числе электронной, или при личном обращении в офисы Федеральной кадастровой палаты.