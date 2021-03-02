В пожаре на асфальтовом заводе Краснодара пострадал человек

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Как сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 2 марта в 09.49 по ул. Демуса в Комсомольском микрорайне загорелся асфальтовый завод.

Пожарно-спасательный отряд, прибыв на место, установил, что огнем охвачено 90 кв. м предприятия. Спасатели отмечают, что при пожаре пострадал один человек. О категории пожара пока не сообщается.

- Через час после прибытия пожар потушили. К тушению огня было привлечено 56 спасателей и 12 единиц техники. На данный момент погибших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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