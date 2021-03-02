Жена сдала мужа в полицию, когда узнала, что он ей изменяет со школьницей

Фото Светланы Маковеевой

В полицию в Новопокровском районе Кубани обратилась с заявлением 26-летняя жительница станицы Калниболотской. Женщина рассказала, что ее муж-ровесник в течение полугода изменяет ей.

Однако женщину возмутил не столько сам факт супружеской неверности, сколько то, что изменяет ей супруг с 15-летней местной школьницей, ученицей 8-го класса станичной школы.

Полиция провела проверку. Информация в заявлении полностью подтвердилась. Безработный взрослый мужчина еще с августа 2020 года повадился захаживать к школьнице, и это быстро переросло в интимную связь «по взаимному согласию».

Выяснилось также, что ученица местной школы довольно давно стоит на полицейском учете в отделе по делам несовершеннолетних, и воспитывается без отца.

За свой бурный роман с девочкой-подростком отцу семейства придется ответить по закону.

- В отношении 26-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 134 УК РФ « Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»,- сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

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