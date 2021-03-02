В Анапе снесут построенный вместо парка аттракционов гостиничный комплекс

Фото администрации Краснодарского края

Администрация Анапы еще в 2015 году предоставила предпринимателю в аренду землю под строительство парка аттракционов. Но вместо них появились 10 объектов – 6 пятиэтажек и еще несколько четырехэтажек под гостиницы и рестораны.

- Таким образом, застройщик проигнорировал решение властей и суда. Более того, все капитальные строения были возведены на песчаных дюнах, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В 2019 году администрация Анапы подала иск в суд на незаконное строительство гостиничного комплекса. А в июне 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование о демонтаже сооружений.

Губернатор края Вениамин Кондратьев прошлым летом посетил незаконное строительство и резко высказался против строительства какого-либо строительства в дюнах Витязево, которые являются визитной карточкой для туристов.

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