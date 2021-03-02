В 2020 г. через Госуслуги краснодарцы подали более 6 тыс. заявок на получение муниципальных услуг

Фото мэрии Краснодара

Через сервисы Госуслуг краснодарцы чаще всего получали пособия на детей, подавали заявление о зачислении ребенка в детсад, согласовывали строительство жилья. Всего с помощью портала в Краснодаре можно получить почти 90 видов услуг.

- Сравнительный анализ показал прирост подаваемых заявок на получение муниципальных услуг через Единый портал госуслуг: если в 2019 году таких заявок было 5750, то по итогам прошлого — 6314, — рассказал и.о. начальника управления информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара Валерий Лысенко.

В 2020 году в Госуслугах появилось несколько новых возможностей,-например, теперь можно встать на учет и оформить пособие по безработице или подать заявку на выписку из трудовой книжки.

Также в 2020 г. на портале начало работать приложение «Госуслуги Жалобы». Это форма обратной связи, где пользователь может написать о проблеме, и его сообщение автоматически попадет к исполнителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Кубани начал работать Центр управления регионом

Такие центры создаются по всей России в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» . Задача новой структуры – при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств оперативно и круглосуточно реагировать на возникающие в регионе проблемы.(читать далее)