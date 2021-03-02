В Сочи строительная компания выплатила более 2,2 млн долгов по зарплате

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ООО «Региональная инжиниринговая строительная компания» из-за неоплаты его услуг контрагентами накопило перед сотрудниками долги на сумму более 2,2 млн рублей.
Прокуратура Адлерского района Сочи провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в отношении строительной компании. Для устранения нарушений прокуратура внесла руководителю предприятия представление.
- В настоящее время задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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