На Кубани убийца полуторамесячного сына и 36-летней гражданской жены получил 19 лет тюрьмы

Фото СК РФ

Гражданские супруги с ребенком жили в поселке Целинном Славянского района. В ночь на 11 октября 2020 года Шевченко с сожительницей выпивали дома.

Женщина при этом принялась упрекать собутыльника в праздности и нежелании искать работу.

Это привело мужчину в настоящее бешенство. Сначала он выхватил из рук женщины полуторамесячного малыша и с силой ударил его о стену. Ребенок тут же умер.

Женщина пыталась бежать, но сожитель догнал ее и убил, нанеся не менее 17 ударов кухонным ножом по всему телу.

После этого мужчина лег спать. На следующий день Шевченко сообщил о двойном убийстве своей знакомой, которая и вызвала полицию.

В ходе следствия Шевченко свою вину признал в полном объеме.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему Юрию Шевченко. Он признан виновным в убийстве полуторамесячного сына и 36-летней сожительницы, совершенном с особой жестокостью (пп.«а,в,д» ч.2 ст.105 УК РФ),- собшает СУ СК по краю.

Приговором Краснодарского краевого суда Юрию Шевченко назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима.