Квартиры в Кудепсте раскупили за полтора года до сдачи жилого комплекса

Фото предоставлено пресс-службой "Неометрия"

Жилой комплекс «Флора» от строительной компании «Неометрия» еще строится, а свободных квартир в нем осталось всего 19 из 528! Сдача домов запланирована на 4 квартал 2022 года, но будущие жители не стали ждать и купили квартиры заранее – пока условия покупки достаточно комфортны. И такое приобретение окупит себя сполна – рядом с комплексом нет шумных дорог, суеты города, зато течет река, растут тисы и самшиты, а до моря на авто можно добраться за несколько минут. Уверенность в том, что жилой комплекс строится по всем стандартам и будет сдан в срок подтверждает имя строительной компании.

Фото предоставлено пресс-службой "Неометрия"

«Неометрия» входит в ТОП-3 застройщиков Сочи, аккредитована 22 ведущими банками, в том числе ДОМ.РФ* и имеет успешный десятилетний опыт работы в отрасли. Девелопер строит дома в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске и Сочи. На курорте ЖК «Флора» – второй проект компании. Его отличают удобные планировки, удачное расположение и развитая инфраструктура. Семь домов комфорт-класса будут расположены у реки. Сейчас возводят первую очередь – это две 12-ти этажки рядом с плантацией пробкового дуба. В пешей доступности от комплекса – собственная набережная и все необходимые объекты инфраструктуры: школа, детский сад, магазины, аптеки и фитнес-центр. Во дворе предусмотрены детские и спортивные площадки и зона отдыха. Территория будет закрыта от посторонних. Сейчас в наличии остались комфортные однокомнатные квартиры. В них вы можете жить круглый год или приезжать на сезон. Во время заграничных поездок квартиру в Сочи рядом с морем и лесом выгодно сдавать отдыхающим.

Например, такая планировка в ЖК «Флора» обойдется вам в 9,8 млн рублей**. В просторной гостиной 21,1 м² можно разместить диван-кровать, большой шкаф и телевизор. А на балконе с видом на реку – устроить оранжерею. Уютная светлая кухня с двумя окнами станет вашим любимым местом для завтраков. Обеденное пространство можно трансформировать, заменив стол на барную стойку со шкафом для напитков.

Жить в такой квартире, посреди зелени, рядом с бурлящей рекой – одно удовольствие. А с учетом постоянно растущего спроса на квартиры в Сочи – покупка жилья в Кудепсте – отличная инвестиция в будущее.

Если же вы хотите поселиться поближе к Олимпийскому парку, стоит рассмотреть ЖК «Фрукты» в Адлерском районе. Его строят на федеральной территории Сириус. В рамках инновационного проекта рядом с комплексом появятся: университетский кампус, город мастеров, технополис, жилой квартал для резидентов, парк культуры и искусства.

Выбирайте свой вариант и квартира в Сочи станет не мечтой, а вашей реальностью!

Застройщик ООО СЗ Югстрой Регион, входит в группу СК «Неометрия», проектная декларация на сайте ДОМ.РФ

Застройщик ООО "СЗ Рафстрой", проектная декларация на сайте ДОМ.РФ

*Банки-партнеры: ДОМ.РФ и др.

** Цена актуальна на 02.03.2021