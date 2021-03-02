В Краснодаре сносят почти 50 незаконно установленных гаражей

Фото мэрии Краснодара

В краснодарском поселке Берёзовом 2 марта приступили к демонтажу самовольно установленных здесь ранее почти полусотни гаражей. Снос идет на участке рядом с городским садом «Сосновый».

Все происходит согласно пожеланиям местных жителей, которые уже давно просили городские власти освободить участок под парковую зону площадью почти в 7 гектаров. Ее и обустроят здесь вместо гаражей до конца августа.

- Временные сооружения были размещены без соответствующей земельно-правовой документации. Собственники не исполнили в установленные сроки требование о переносе или демонтаже самовольно размещенных конструкций, поэтому территорию от незаконных гаражей очистят силами «Службы спасения»,- сообщает мэрия Краснодара.

Как сообщается ,снести гаражи намечено уже к концу марта.

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