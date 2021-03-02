Краснодарский блогер заступился за предпринимательницу

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В интернет попало видео, на котором приставы сносят торговый ларек на ул. Северной, 491, а женщина средних лет стоит на коленях.

Об этой истории стало известно краснодарскому блогеру Сергею Климову. Правозащитник усомнился в законных действиях администрации города и возмутился, что человека лишают последнего дохода.

Между тем, предпринимательница Инна Конько от мэрии получила право на установку нестационарного павильона сроком на три года. Но в декабре 2019 года аренда муниципальной земли закончилась.

- По окончании срока она не заключила новый договор с управлением в установленный законом месячный срок, поскольку имела крупную задолженность по оплате по договору. Задолженность Инна Конько погасила уже после того, как истекли сроки перезаключения договора. Управление обратилось к Конько с просьбой освободить муниципальный участок земли от торговой конструкции, - заявили в пресс-службе администрации города.

Более того, предпринимательнице предложили место торговли в галерее по ул. Им. Георгия Невкипелого, но она отказалась. По сообщению управления торговли и бытового обслуживания Краснодара, Инна Конько сдавала ларек третьим лицам под продажу сигаретами.

Сносить собственными силами свою торговую точку гражданка отказалась. Поэтому 1 марта демонтаж сделали без нее, оставив ей возможность снять свой флешмоб на улице на виду у всех прохожих.