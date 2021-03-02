На Кубани фабрика по выращиванию раков будет производить 250 тонн продукции в год

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанский предприниматель Дмитрий Дергачев планирует в следующем году развить свое производство раков до 250 тонн в год.

В прошлом году Таманский биотехнологический центр вырастил почти 10 тонн пресноводных усатых.

– Это очень перспективное направление с точки зрения ежегодного увеличения количества отдыхающих на Кубани. Производство рака может стать одним из брендов региона, – сказал Андрей Коробка, побывав 2 марта на ферме Биотехнологического центра.

В этот же день вице-губернатор побывал на предприятии ООО «Омега», которое в Краснодарском крае выращивает рыбу для консервной продукции – кильку, бычки, ставриду. Заводская мощность завода сегодня составляет 20 млн банок в год, что делает предприятия одним из крупнейших в стране. уточняет пресс-служба администрации края.

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