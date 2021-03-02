Строительство школы в сочинской Красной Поляне ведется с опережением графика

Фото мэрии Сочи

Школа на 400 мест и детский сад на 80 мест на улице Ачишховской в Красной Поляне будут построены уже в ноябре 2021. Строители работают с заметным опережением графика.

Уже к лету намечено завершить работы по детсаду.

В одном из корпусов будущей школы уже даже устанавливают стеклопакеты. Закончены монолитные работы в спортивном зале. Монтируются сети коммуникаций. Когда школа будет сдана, все ученики поселка Красная Поляна и села Эсто-Садок наконец, смогут перейти на обучение в одну смену. Вместе со строительством идет набор сотрудников для работы в школе и детсаду.

Глава города обратил внимание на решение социальных вопросов будущих сотрудников. Жилье для них построят неподалеку.

– Необходимо создавать муниципальный жилой фонд для обеспечения жильем специалистов, которые работают в социальной сфере. Пока оформляется документация, нужно приступать к проектированию, – отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский во время посещения Адлерского района.