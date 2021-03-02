В Краснодаре откроется выставка "Женщины в искусстве"

Фото: пресс-служба Краснодарского выставочного зала

Откроется выставка 10 марта. Это ежегодный проект Краснодарского выставочного зала, и посвящен он Международному женскому дню.

Зрители смогут увидеть работы Ларисы Блохиной, Ирины Седовой, Ирины Абрамовой, Ольги Беднаржик, Надежды Устрицкой, Натальи Мартыненко и других авторов.

- В их произведениях присутствуют различные техники и стили: живопись, графика, фотография и декоративно-прикладное искусство. Также посетители увидят академические пейзажи, натюрморты, экспрессивные и абстрактные картины, - рассказали в пресс-службе Краснодарского выставочного зала.

Искусство женщины-художника эмоционально, обладает тонкой эстетикой и передает особое чувство красоты, отмечают устроители выставки, которая продлится до 21 марта.