Учащиеся «Сириуса» встретились с участниками экспедиции «РоссиЯ-2021»

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

Накануне старта экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ - 2021», 2 марта, в Парке науки и искусства «Сириус» прошла открытая встреча школьников с участниками масштабного исследовательского и гуманитарного проекта.

Участников экспедиции ждет грандиозное путешествие вдоль границ России. За 283 дня группа преодолеет 34 тысячи километров и 50 российских субъектов.

Фото пресс-службы ОЦ "Сириус"

- Детали маршрута, а также самые актуальные экологические проблемы регионов школьники обсудили со спикерами и гостями. Мероприятие прошло в зале «Атом»,- сообщает пресс-служба «Сириуса»

Руководит экспедицией известный путешественник Константин Мержоев.

Директор Центра туризма и экскурсий Краснодарского края, руководитель многочисленных спортивных и научных экспедиций, в том числе кругосветки «Огненный пояс Земли», которая длилась 2,5 года, рассказал участникам встречи о деталях проекта.

Официальный старт экспедиции состоится 3 марта, во Всемирный день дикой природы.