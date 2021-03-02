Сочинский чиновник почти 8 лет регулярно брал взятки у предпринимателей

Фото: Архив КП Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранительные органы Лазаревского района неоднократно получали сигналы о нечистом на руку главном специалисте отдела развития потребительского рынка и услуг администрации. Он обвиняется не только в получении взятки в крупном размере, но и создании преступной коррумпированной схемы.

Так, по материалам следствия, мужчина еще в январе 2016 году за взятку выдал незаконное разрешение на право возведения нестационарного торгового объекта. При продлении договора чиновник получил от предпринимателя 200 тыс. рублей.

- 30 июля 2020 года коррупционер получил очередную взятку в 150 тыс. рублей и был пойман с поличным. В отношении вымогателя Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи было возбуждено уголовное дело. Сейчас чиновник арестован, - сообщает пресс-служба ведомства.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

«Могилка из взяток»: На кладбище в Краснодаре нашли тайник с 50 млн рублей

Деньги в землю для хранения закапывал замгендиректора электросетевой компании. (читать далее).

В Краснодарском крае двоих полицейских осудили за взятку

В январе 2020 года полицейские из Гулькевичского района вымогали взятку у наркомана. Они просили у местного жителя, задержанного с запрещенными веществами, полмиллиона рублей за непривлечение к ответственности. (читать далее)