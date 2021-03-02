Житель Новороссийска "нашил" чужих брендов на 1,5 млн рублей

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Новороссийск, как оказалось, не отстает от одесского "Привоза" по подделке известных торговых знаков на одежде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, местному жителю грозит до двух лет свободы за подобные махинации.

Как установили следователи, 31-летний мужчина нанес ущерб в 1,5 млн рублей законным правообладателям торговых марок мужской и женской одежды.

Экспертиза подтвердила факт присвоения и наживы новороссийцем на известных мировых модных брендах. Полицейские изъяли из продажи более 100 единиц товара.

- Теперь правонарушителю грозит уголовная статья за незаконное использование средств индивидуализации товаров. сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Теперь гражданина ждут на зоне для пошива и маркировки спецодежды местного производства.